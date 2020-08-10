Минск, , 20:17 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам акций протеста, произошедших в разных городах страны в минувшее воскресенье, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, дела возбуждены по статьям «Массовые беспорядки», «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел», «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», «Хулиганство», «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». По некоторым из этих статей предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В рамках возбуждённых уголовных дел расследуются события в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске, уточнили в Следственном комитете.

Сообщается, что по подозрению в совершении преступлений уже задержаны более 80 человек. Большинство их них — молодые люди в возрасте 20−25 лет.

Напомним, накануне вечером в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. В ходе силового подавления протестов, по данным МВД Белоруссии, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей, около трёх тысяч человек задержаны. Среди пострадавших и задержанных есть журналисты, в том числе российские.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах президента страны одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, за главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали более 10% избирателей.

Оппонент Лукашенко не признала объявленные ЦИК результаты. В штабе Тихановской заявили, что, по их собственным подсчётам, она одержала победу на выборах. Вместе с тем политик отказалась от участия в дальнейших акциях протеста.

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