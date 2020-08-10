Минск, , 20:08 — REGNUM В Минске возле Дома правительства в центре города очевидцы наблюдают больше скопление спецтехники силовиков, которые готовятся противодействовать оппозиционерам, решившим устроить очередную акцию протеста. Об этом сегодня, 10 августа, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что в ночь на 10 августа в крупных городах Белоруссии, в том числе и в Минске прокатились стихийные акции протеста против результатов выборов президента республики. Акции быстро переросли в столкновения с силовиками. Протестующих разгоняли с помощью спецсредств — водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль. Были задержания, возбуждены уголовные дела.

Однако сегодня оппозиция намерена провести новые манифестации.