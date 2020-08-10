Бейрут, , 20:05 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке всего правительства 10 августа в обращении, которое транслировалось онлайн.

Отставка кабинета министров связана с кризисом и беспорядками после трагедии 4 августа в порту Бейрута — взрыва, который уничтожил порт, разрушил дома и поставил страну на грань экономического коллапса.

Через несколько дней после взрыва в Бейруте на улицы вышли тысячи жителей города, которые потеряли родных, лишились домов и средств к существованию в результате катастрофы.

Сама же катастрофа, взрыв 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута, судя по всему, вызвана хронической дезорганизацией всех систем управления в Ливане. В том числе управления портом, которым де-юре руководит правительство.

В настоящий момент в Бейруте нет электричества, заканчиваются продукты питания, а разъяренные толпы пытаются штурмовать здания парламента и правительства, министры которого начали уходить в отставку задолго до объявления Диаба.

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