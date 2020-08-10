Минск, , 19:53 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 10 августа телефонные переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Глава российской дипломатии заслушал сообщение об итогах президентской кампании и попросил передать поздравление Александру Лукашенко.

Лавров и Макей обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии — «в том числе в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы».

Напомним, ранее официальный Минск обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники, а также пропагандисты из госСМИ и Академии наук тиражировали фейки о вмешательстве мифических «российских олигархов», «агентов ГРУ» и тому подобное.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — сказано в сообщении МИД Белоруссии.

Напомним также, МИД и спецслужбы Белоруссии препятствуют деятельности российских журналистов на территории республики, отказывая в выдаче аккредитации без рациональных обоснований. За последние дни в Минске были задержаны и жестоко избиты сотрудники RT, Sputnik, Daily Storm, «Дождя», «Медузы» и других СМИ, а также руководитель WarGonzo Семён Пегов.

СЖР и другие организации, а также главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, глава «Россотрудничества» Евгений Примаков и многие другие призвали Лукашенко освободить задержанных журналистов.

Читайте также: Лукашенко берёт заложников? Арест 33 граждан РФ в Белоруссии — все новости — ИА REGNUM