Минск, , 19:40 — REGNUM Москва и Минск обсудили вопрос действий Белоруссии в отношении российских журналистов, сообщили 10 августа в пресс-службе белорусского МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство проинформировало о переговорах, которые сегодня, 10 августа, состоялись между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Обсудив итоги президентских выборов, которые в Белоруссии состоялись накануне, 9 августа, Лавров передал Макею поздравления для белорусского президента Александра Лукашенко, который одержал в ходе голосования победу.

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день президентских выборов в Белоруссии были задержаны российские журналисты таких изданий как «Дождь», «Медуза».

10 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что при задержании белорусскими силовиками были применены избыточные методы.

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