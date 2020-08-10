Пекин, , 19:27 — REGNUM Продолжаются провокации США против КНР в связи с Тайванем. В ответ на визит на остров министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара МИД КНР выразил протест и потребовал от американской стороны прекратить контакты с Тайванем на официальном уровне в любой форме, ибо они явочным порядком ведут к повышению уровня отношений Вашингтона и Тайбэя в обход принципа «одного Китая». Об этом 10 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяна.

Дипломат подчеркнул, что тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях, и шаг, сделанный американской стороной, серьезно нарушает предыдущие двусторонние договоренности. Чжао Лицзянь предупредил Вашингтон, что продолжение подобной политики неизбежно нанесет отношениям КНР и США серьезный ущерб, а также повредит делу мира в регионе, подорвав стабильность в Тайваньском проливе.