Пекин, , 19:18 — REGNUM Китай и США продолжаю взаимную «войну санкций». В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана». Об этом 10 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление дипломата на ведомственном брифинге в Пекине.

Агентство не сообщает персонального состава лиц, подвергшихся санкциям со стороны КНР, но отмечает что это зеркальная ответная мера на дискриминационные меры, принятые правительством США относительно также одиннадцати должностных лиц китайского центрального правительства и Специального автономного района Сянган (Гонконг).

Отметим, что ранее Вашингтоном предпринимались неоднократные попытки вмешательства во внутренние дела Китая в Гонконге; в частности, сотрудники генерального консульства США в мегаполисе проводили инструктажи лидеров уличной оппозиции, консультируя их в ходе состоявшихся в городе протестных выступлений.