10 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Вся история развития транснациональных корпораций говорит об отсутствии «в природе» конкуренции и свободного рынка. Запрет Президента США Дональда Трампа для граждан страны на покупку видеосервиса TikTok, принадлежащего китайской ByteDance — свежее тому доказательство, а заодно яркий пример того, как США агрессивно, не боясь и не стесняясь все остального мира, защищает интересы своей нации.

Галина Смирнова, , 19:03 — REGNUM Вся история развития транснациональных корпораций говорит об отсутствии «в природе» конкуренции и свободного рынка. Запрет Президента США Дональда Трампа для граждан страны на покупку видеосервиса TikTok, принадлежащего китайской ByteDance — свежее тому доказательство, а заодно яркий пример того, как США агрессивно, не боясь и не стесняясь все остального мира, защищает интересы своей нации. В документе, запрещающем «любую сделку любого лица» в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию США, которая связана с китайскими WeChat, Tencent или их дочерними компаниями, говорится: «Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, исходящей от другого мобильного приложения WeChat». Подобным образом США действуют во всем мире: кто не согласен с условиями США, тот против США. И никаких компромиссов.

Ранее Трамп требовал продать приложение TikTok компании Microsoft либо другой американской компании, угрожая блокировкой его работы в США. Затем он выдвигал другое условие, требуя значительных так сказать отступных с финансового результата от продажи приложения. От угроз перешли к действию: введен запрет. При этом так называемый указ Трампа начнет действовать через 45 дней. Вероятно, за это время собственники приложения должны согласиться с прежде озвученными Трампом условиями. Ну и где здесь рыночные отношения, где здесь свобода выбора, где демократия, где, наконец, конкуренция, о чем нам всем в России твердят с момента развала СССР и чем до сих пор пичкают современных студентов ВУЗов, уже рожденных в этих самых «рыночных» условиях?!

Между тем, несмотря на то, что на первый взгляд своей риторикой Трамп лишь как будто прикрывается интересами нации, продавливая вполне нерыночное решение, так как стоимость компании в результате озвученной информации о предстоящих санкциях, скорее всего еще и снизится, тем не менее, социальные сети несут с собой угрозы существующему миропорядку. В данном случае Трамп подчеркивает, что TikTok и Weсhat «автоматически собирают огромные массивы данных от своих пользователей». Эти приложения могут предоставлять доступ к личной и конфиденциальной информации американцев Коммунистической партии Китая, а также личную и служебную информацию о китайских гражданах, посещающих США, чтобы передавать ее коммунистической партии для шпионских целей. Однако, заметим, если сделка состоится и у китайского приложения появится американский акционер, то весь массив данных, собранный приложением и в Китае и в других странах мира, уже сконцентрируется в руках США, причем данные преимущественно собранные о молодежи, так как TikTok пользуется популярностью больше всего среди молодых граждан мира. К существующим массивам данных американских приложений WhatsApp, Facebook и прочих всем нам хорошо известных, добавится массив TikTok. Неплохо, не правда ли, США продавливает интересы своих компаний, а заодно, получает доступ к информации практически всего мира.

Зато в России бесконечно много и часто говорят о необходимости блокировки иностранных соцсетей, но воз и ныне там. Более того, к биржевым торгам в России допускаются к продаже акции этих самых соцсетей, видимо, чтобы сети лучше и успешней развивались. Иначе, происходящего не объяснить! А если речь заходит о лоббировании российским государством интересов отечественных производителей, то тут же возникают, причем не столько снаружи, сколько внутри страны, противники так сказать нерыночных механизмов, осуждающие подобные инструменты, даже и хотя, если речь идет о госинвестициях страны в собственные предприятия или закупках оборудования для госнужд, тем самым фактически отстаивая интересы иностранных производителей. Помимо Минфина РФ, Российский антимонопольный орган открыто выступает против высокой госдоли в экономике страны, при этом демонстрируя свою откровенную беспомощность и по большому счету ненужность в существующем для страны формате, когда вполне лояльно относится к сделке по покупке немецкой компанией Bayer американской компании Monsantо, соглашаясь с ней на каких-то дешевых условиях, тогда как подобные органы других стран выжимали из нее максимум пользы для себя.

ФАС РФ уже не единожды подвергался критике за свою по сути бесполезность и беспомощность. Правда, «бесполезность», не вполне подходящий термин, если вести речь о том, как в США и ЕС ведомства с аналогичным функционалом отстаивают интересы национальных компаний и отслеживают каждый шаг их иностранных конкурентов. В России же создается впечатление, что так сказать родной ФАС работает против интересов отечественных компаний. Но, как и разговоры о необходимости блокировки иностранных соцсетей в России остаются разговорами, так и критика ФАС, руководит которым практически уже бессменный Артемьев, растворяется в воздухе. Как-то ФАС не спешит заявить свое видение надвигающейся проблеме, ведь, если TikTok попадет в руки американцев, то в руках компаний одной страны соберется огромный массив данных о пользователях разных приложений, и россиянах в том числе!