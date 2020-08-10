Салехард, , 18:40 — REGNUM На Ямале завершена регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва, а также на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Следующий этап — предвыборная агитация в средствах массовой информации.

«Борьба за голоса ямальских избирателей обещает быть интересной, так как, судя по количеству участников, выборы на Ямале будут достаточно конкурентными», — отметил на пресс-конференции глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Регистрацию прошли 302 кандидата в Заксобрание Ямала. Это на 123 кандидата больше, чем в 2015 году на выборах в шестой созыв.

Среди одномандатников — представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы. Списки предоставили помимо перечисленных партий, «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Партия Роста» и «Родина».

Кроме того, в 10 муниципальных образованиях ЯНАО пройдут избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в двух поселениях выберут сельских глав. Напомним, выборы на Ямале состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.