10 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 18:34 — REGNUM В Анкаре почему-то не верили в то, что Афины и Каир быстро договорятся о демаркации морских границ и установлении исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье. Когда соответствующее соглашение было подписано, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил его «незаконным». Хотя бы потому, что «между Грецией и Египтом не существует морской границы». Когда же текст соглашения был опубликован, его сравнили с подписанным в ноябре прошлого года меморандумом Турции с Триполи о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

Так выяснилось, что Турция с Ливией и Греция с Египтом заявляют о своих правах на одни и те же воды, что еще больше осложняет ситуацию, сложившуюся в Восточном Средиземноморье. Если оценивать ситуацию внешне, то битва в этом регионе мира ведется за имеющиеся там огромные запасы энергорсурсов. Все началось тогда, когда в 2010 году была брошена «кость»: геологическая служба США оценила запасы бассейна Восточного Средиземноморья в 122 триллиона кубометров. Страны региона не были готовы к этой информации, они, по сути, не проводили до того демаркацию границ, а если и начинали, то работа эта по разным причинам приостанавливалась. Были и другие проблемы. В 2015 году Каир открыл новое газовое месторождение, заключил торговый альянс с Израилем и ЕС. 14 января 2019 года Египет, Израиль, Кипр, Греция, Италия, Иордания и Палестина объявили о создании форума стран Восточного Средиземноморья в сфере добычи природного газа, который позволит участникам управлять газовой политикой в регионе.

Восточное Средиземноморье NASA

Турцию на форум не пригласили, и с того момента она стала проводить военные учения в районе Средиземноморья и объявила о намерении начать разведывательное бурение в водах, точнее, в спорных шельфовых зонах, которые Кипр считает своей ИЭЗ. Но дело не исчерпывается одной только энергетической проблематикой. На Ближнем Востоке и в северной Африке в связи с событиями в Ливии начали происходить перемены тектонического уровня. На геополитическую сцену стал прорываться Египет, который до определенного времени находился в «спящем состоянии». «Вдруг» вспомнили, что эта страна, которая ранее занимала особое место в решении африканских и ближневосточных проблем, связана еще и с третьим континентом — Европой, которая «лежит у его порога». Не случайно Афины, комментируя соглашение с Каиром, называли его не только «крупнейшей страной арабского мира», но и намекали о возможности появления «более широкой стратегии», касающейся «построения союзов с третьими сторонами таким образом, чтобы продвигать национальные интересы на основе уважения международного права».

Абдул Фаттах ас-Сиси Kremlin.ru

Что же касается Египта, то многие местные эксперты считают, что он «сделал на большой доске геополитики второй шаг». Первым считается решение египетского парламента разрешить президенту Абдул Фаттаху ас-Сиси отправить войска в Ливию. По его словам, это «право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там мирного политического процесса». При этом, как сообщает Reuters, незадолго до того ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Понятно, что Каир действует против усиливающегося влияния Анкары в Ливии. В то же время очевидно, что дуга напряженности, существующая во взаимоотношениях между Грецией и Турцией, переброшена и на Египет. Напомним, что в мае этого года Каир объявил о создании «антитурецкого альянса» в восточной части Средиземного моря, в который вошли Греция, Кипр, ОАЭ и Франция. Турция полагает, что Египет начал вести самостоятельную игру в регионе.

Анкара под давлением США и ЕС заявляла было о готовности начать переговоры с Грецией по спорным вопросам и воздержаться от проведения сейсморазведки в спорных районах на время дипломатических переговоров, этот сценарий оказался сорванным. А если Египет еще вмешается в ливийское урегулирование, то от турецко-ливийского меморандума по разделу Средиземноморья может отказаться новое руководство Ливии. Ас-Сиси уже говорил, что египетская армия может быстро изменить ситуацию в соседней Ливии, так как «Египет и Ливия — один народ с одной судьбой». И не только это. В греческих и египетских изданиях стали появляться публикации, посвященные истории взаимоотношений между двумя странами чуть ли со времен фараонов, содержатся утверждения, что именно древние Египет и Греция заложили основы европейской цивилизации, к которой «Турция не имеет никакого отношения». Это накладывается и на оценки многих европейских политиков о «геоцивилизационной несовместимости» с Анкарой.

Египетские военные U.S. Air Force

Признаки, плохие для Турции, демонстрирующие, что ей может быть нанесен удар не со стороны «старой Европы», а Египта. Кстати, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, как и его египетский коллега, проводил беседы по телефону с Трампом относительно урегулирования ситуации в Ливии «для обеспечения прочной стабильности в стране». Как пишет The New York Times, Вашингтон либо ведет какую-то игру, либо прикрывает отсутствие «позиции по Ливии вообще», хотя Белый дом «стал расходиться с Анкарой почти по всем вопросам». В любом случае активность ас-Сиси становится серьезным фактором региональной политики. Он предпринимает, по выражению издания, шаги по «возрождению великого Египта, о чём грезят местные военные круги и часть национальной буржуазии». Обстановка в регионе накалена до предела. И скоро в чьих-то руках окажется стратегическая инициатива. В чьих?