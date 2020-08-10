Станислав Тарасов, 10 августа 2020, 18:34 — REGNUM В Анкаре почему-то не верили в то, что Афины и Каир быстро договорятся о демаркации морских границ и установлении исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье. Когда соответствующее соглашение было подписано, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил его «незаконным». Хотя бы потому, что «между Грецией и Египтом не существует морской границы». Когда же текст соглашения был опубликован, его сравнили с подписанным в ноябре прошлого года меморандумом Турции с Триполи о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам.
Так выяснилось, что Турция с Ливией и Греция с Египтом заявляют о своих правах на одни и те же воды, что еще больше осложняет ситуацию, сложившуюся в Восточном Средиземноморье. Если оценивать ситуацию внешне, то битва в этом регионе мира ведется за имеющиеся там огромные запасы энергорсурсов. Все началось тогда, когда в 2010 году была брошена «кость»: геологическая служба США оценила запасы бассейна Восточного Средиземноморья в 122 триллиона кубометров. Страны региона не были готовы к этой информации, они, по сути, не проводили до того демаркацию границ, а если и начинали, то работа эта по разным причинам приостанавливалась. Были и другие проблемы. В 2015 году Каир открыл новое газовое месторождение, заключил торговый альянс с Израилем и ЕС. 14 января 2019 года Египет, Израиль, Кипр, Греция, Италия, Иордания и Палестина объявили о создании форума стран Восточного Средиземноморья в сфере добычи природного газа, который позволит участникам управлять газовой политикой в регионе.
Турцию на форум не пригласили, и с того момента она стала проводить военные учения в районе Средиземноморья и объявила о намерении начать разведывательное бурение в водах, точнее, в спорных шельфовых зонах, которые Кипр считает своей ИЭЗ. Но дело не исчерпывается одной только энергетической проблематикой. На Ближнем Востоке и в северной Африке в связи с событиями в Ливии начали происходить перемены тектонического уровня. На геополитическую сцену стал прорываться Египет, который до определенного времени находился в «спящем состоянии». «Вдруг» вспомнили, что эта страна, которая ранее занимала особое место в решении африканских и ближневосточных проблем, связана еще и с третьим континентом — Европой, которая «лежит у его порога». Не случайно Афины, комментируя соглашение с Каиром, называли его не только «крупнейшей страной арабского мира», но и намекали о возможности появления «более широкой стратегии», касающейся «построения союзов с третьими сторонами таким образом, чтобы продвигать национальные интересы на основе уважения международного права».
Что же касается Египта, то многие местные эксперты считают, что он «сделал на большой доске геополитики второй шаг». Первым считается решение египетского парламента разрешить президенту Абдул Фаттаху ас-Сиси отправить войска в Ливию. По его словам, это «право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там мирного политического процесса». При этом, как сообщает Reuters, незадолго до того ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Понятно, что Каир действует против усиливающегося влияния Анкары в Ливии. В то же время очевидно, что дуга напряженности, существующая во взаимоотношениях между Грецией и Турцией, переброшена и на Египет. Напомним, что в мае этого года Каир объявил о создании «антитурецкого альянса» в восточной части Средиземного моря, в который вошли Греция, Кипр, ОАЭ и Франция. Турция полагает, что Египет начал вести самостоятельную игру в регионе.
Анкара под давлением США и ЕС заявляла было о готовности начать переговоры с Грецией по спорным вопросам и воздержаться от проведения сейсморазведки в спорных районах на время дипломатических переговоров, этот сценарий оказался сорванным. А если Египет еще вмешается в ливийское урегулирование, то от турецко-ливийского меморандума по разделу Средиземноморья может отказаться новое руководство Ливии. Ас-Сиси уже говорил, что египетская армия может быстро изменить ситуацию в соседней Ливии, так как «Египет и Ливия — один народ с одной судьбой». И не только это. В греческих и египетских изданиях стали появляться публикации, посвященные истории взаимоотношений между двумя странами чуть ли со времен фараонов, содержатся утверждения, что именно древние Египет и Греция заложили основы европейской цивилизации, к которой «Турция не имеет никакого отношения». Это накладывается и на оценки многих европейских политиков о «геоцивилизационной несовместимости» с Анкарой.
Признаки, плохие для Турции, демонстрирующие, что ей может быть нанесен удар не со стороны «старой Европы», а Египта. Кстати, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, как и его египетский коллега, проводил беседы по телефону с Трампом относительно урегулирования ситуации в Ливии «для обеспечения прочной стабильности в стране». Как пишет The New York Times, Вашингтон либо ведет какую-то игру, либо прикрывает отсутствие «позиции по Ливии вообще», хотя Белый дом «стал расходиться с Анкарой почти по всем вопросам». В любом случае активность ас-Сиси становится серьезным фактором региональной политики. Он предпринимает, по выражению издания, шаги по «возрождению великого Египта, о чём грезят местные военные круги и часть национальной буржуазии». Обстановка в регионе накалена до предела. И скоро в чьих-то руках окажется стратегическая инициатива. В чьих?