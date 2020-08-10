Иркутск, , 18:29 — REGNUM 10 августа бывшего руководителя СКР Иркутской области Андрея Бунёва назначили исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона. Он займется координацией работы министерств лесного комплекса и спорта.

Как отмечает издание IRK.ru, лесная сфера — одна из наиболее коррумпированных направлений экономики региона. Бунёву предстоит пресечь деятельность черных лесорубов и прекратить бесконтрольный вывоз леса в Китай.

«Работа предстоит сложная, — заявил в ходе встречи с Бунёвым временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. — На данный момент прошло более 17 тысяч проверок в сфере лесного законодательства, выявлено более 1400 фактов незаконных рубок. Считаю, что опыт Вашей работы пригодится: Вы сумеете правильно выстроить взаимоотношения с арендаторами лесных участков и главами муниципальных образований в части предупреждения пожаров и снижения их количества, а также сокращению незаконных рубок. Задача — сделать лесную отрасль прозрачной.

Еще одной приоритетной задачей, поставленной руководителем региона Андрею Бунёву, является подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. В ближайшее время ему предстоит решить массу организационных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию здания. Сначала там планируется провести тестовые матчи на кубок России, затем — перенесенный из-за пандемии чемпионат мира по хоккею с мячом».

Правительство Иркутской области уделяет особое внимание борьбе с коррупцией в регионе. Врио губернатора усиливает правительство специалистами и способствует зачистке политической системы региона от коррупционеров.

Ранее генерал-майор юстиции Андрей Бунев ушел в отставку в связи с окончанием предусмотренного законом о Следственном комитете срока исполнения полномочий — не более двух сроков подряд. Обязанности руководителя регионального управления исполняет полковник юстиции Дмитрий Вастьянов.

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