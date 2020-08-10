Минск, , 18:14 — REGNUM Белорусские силовики непропорционально применяют силу по отношению к российским журналистам. Об этом 10 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — заявила Захарова журналистам.

Ранее на эту тему: «Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»

Она также призвала работников СМИ «полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии».

На своей странице в социальной сети Захарова уточнила: речь идёт о получении аккредитации в МИД Белоруссии, являющимся обязательным условием для легальной деятельности.

«Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах президента. После этого, в ночь на 10 августа в десятках городов начались массовые акции протеста противников дальнейшего правления Александра Лукашенко.

Бессменный белорусский лидер (правит с 1994 года) в 2014 году активно поддержал госпереворот на Украине, отверг одобренный в Москве план украинской федерализации и оказал киевским мятежникам всемерную поддержку — в том числе и при осуществлении боевых действий в восставшем Донбассе.

Лукашенко активно зачищал лояльно настроенных к России сограждан, не допуская создания пророссийской оппозиции. Он построил свою президентскую кампанию 2020 года на националистической русофобской платформе, обвиняя мифических «российских олигархов» во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

МИД и спецслужбы Белоруссии препятствуют деятельности российских журналистов на территории республики, отказывая в выдаче аккредитации без рациональных обоснований. За последние дни в Минске были задержаны и избиты сотрудники RT, Sputnik, Daily Storm, «Дождь», «Медузы» и других СМИ, а также руководитель WarGonzo Семён Пегов.

Читайте также: Лукашенко берёт заложников? Арест 33 граждан РФ в Белоруссии — все новости — ИА REGNUM