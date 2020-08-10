Брюссель, , 18:13 — REGNUM К санкциям против белорусских правоохранительных органов и президента Александра Лукашенко призвала фракция Европейской народной партии в Европарламенте в своём заявлении, опубликованном 10 августа.

Санкции европейская партия предлагает ввести в связи с ситуацией вокруг президентских выборов, которые в Белоруссии прошли накануне, 9 августа.

Так, действия белорусских правоохранительных органов в рамках предвыборной кампании названы «враждебными» по отношению к гражданам Белоруссии.

Кроме того, Европейская народная партия заявляет, что результаты выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко, сфальсифицированы.

«Необходимы целенаправленные санкции против президента Александра Лукашенко и его окружения, а также руководства правоохранительных органов», — сказано в заявлении партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам голосования, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей при явке 84,23%.

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