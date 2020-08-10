Москва, , 18:13 — REGNUM Центр политической конъюнктуры представил сегодня, 10 августа, доклад «Партии выборов — 2021: медийная эффективность». Авторы исследования проанализировала текущую активность российских политических партий в СМИ и определили стартовые позиции основных претендентов на попадание в следующий, VIII, созыв созыв Государственной думы РФ, выборы в которую назначены на 2021 год.

Как отмечают политологи, 13 сентября можно считать неофициальным стартом предвыборной гонки, так как после выборов в региональные парламенты определится окончательный список партий, имеющих право на участие в выборах в Госдуму без дополнительного сбора подписей, а сами партии, закончив региональные кампании, приступят к подготовке к следующим выборам. По мнению исследователей, ключевым аспектом предвыборной кампании является активность ее участников в информационном пространстве. И на выборах 2021 года значительно более важную роль, чем в 2016 году, будут играть интернет-СМИ.

В результате исследования, его авторы пришли к выводу, что между парламентскими партиями и непарламентской оппозицией наблюдается явная диспропорция в показателях присутствия в медиа. Особенно здесь выделяется доминирование «Единой России», число упоминаний которой практически равно суммарному количеству упоминаний всех остальных партий. Непарламентские партии еще не начали вести медиа кампании. В топе по количеству упоминаний в СМИ остается «парламентская четверка», однако не в силу своей активности, а в силу статуса. Часть партий никак не представлены в информационном пространстве целого ряда регионов, что значительно снижает шансы на преодоление их партийного списка 5-процентного — барьера. Малые партии не создают значимых событий, которые бы привлекали внимание федеральных медиа, а парламентская четверка упоминается крупными СМИ в контексте их текущей деятельности в Госдуме. Анализ объектов, в контексте которых упоминаются партии, показывает, что они реагируют на повестку, а не формируют ее.