Минск, , 17:54 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее политическая команда отказались от участия в акциях протеста в республике во избежание провокаций. Об этом сегодня, 10 августа, сообщила пресс-служба штаба Тихановской.

Напомним, что в белорусских социальных сетях сегодня призывают граждан выйти на улицы городов республики в знак протеста против результатов выборов президента. В ночь на 10 августа сразу после выборов в белорусских городах, в том числе и в Минске прокатились стихийные акции протеста, которые завершились столкновениями с силовиками.

Тихановская объявила, что не признает результаты выборов и подала жалобу в ЦИК республики.