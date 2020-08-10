Нью-Йорк, США, , 17:51 — REGNUM К оказанию «мощной международной поддержки» жителям Ливана, оказавшимся в беде из-за взрыва в Бейруте, призвал генсек ООН Антониу Гутерреш в беседе с журналистами 10 августа.

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Он также поблагодарил государства, которые уже оказали помощь Ливану. Гутерреш призвал и другие страны к пожертвованиям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бейруте работу по поиску погибших и пострадавших при взрыве 4 августа 2020 г. провели представители МЧС РФ.

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Также помощь Ливану поступила от Франции, Иордании, Армении, Турции, Дании, Греции и ряда других стран. В Ливане без крова остались порядка 300 тысяч человек.

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