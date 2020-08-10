Ереван, , 17:25 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост главы республики. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства», — сказано в поздравительной телеграмме Пашиняна в адрес Лукашенко.

Пашинян выразил уверенность, что Армения и Белоруссия и впредь будут укреплять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций.

Глава армянского правительства подчеркнул, что он готов приложить все усилия для наиболее полной реализации всего потенциала отношений между двумя странами.

Также Пашинян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу — мира и процветания.