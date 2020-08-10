Страсбург, Франция, , 17:24 — REGNUM Минувшие президентские выборы в Белоруссии не были демократическими и свободными, заявил 10 августа председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

Избирательный участок. Минск © ИА REGNUM

Комментируя итоги выборов, которые состоялись в Белоруссии накануне, 9 августа, Дамс отметил, что отслеживал ситуацию и пришёл к выводу, что «выборы были далеки» от того, чтобы их можно было признать «свободными и честными».

Глава ПАСЕ пояснил, что претензии к тому, как проходили выборы, касаются ущемления оппонентов главы государства в возможностях свободной агитации. Многих сторонников оппозиционных кандидатов задерживали, задерживали и представителей СМИ.

Также Дамс усомнился в честности проведения процедуры досрочного голосования.

Дамс «Несмотря на то, что эти выборы вызвали глубокое разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждём того дня, когда европейские демократические ценности полностью возобладают в Беларуси».

Читайте также: Тихановская подала жалобу на результаты выборов президента Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах президента Белоруссии победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко: за него проголосовали 80,08% избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия не считает «выборы Лукашенко» даже минимально демократическими