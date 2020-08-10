Петрозаводск, , 17:31 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запатентовать в качестве брендов популярные географические названия республики и предоставлять бизнесу право их коммерческого использования только за деньги. Об этом Парфенчиков рассказал 10 августа в эфире телеканала «Россия 1. Карелия».

Река Кемь Лач Андрей

Глава региона перечислил наиболее популярные у туристов карельские достопримечательности, такие как Валаам, Кижи, Рускеала, Воттоваара, широко известные и за пределами республики.

«Хочешь какую-то продукцию назвать «Рускеала» — например, автомобиль — извини, но плати за это деньги», — пояснил Парфенчиков.

Таким же карельским брендом он считает словосочетание «Кемская волость», использованное в культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Завтра кто-то начнет выпускать продукцию под названием «Кемская волость», а это наше, карельское. Хочешь — плати за это деньги», — отметил глава республики.

Наконец, в качестве бренда, принадлежащего Карелии, Артур Парфенчиков предложил защитить древний наскальный рисунок, изображающий бегущего на лыжах человека, известный как петроглиф.

«Это будет наше достояние, причем экономическое. Как только мы это сделаем, мы его предложим. Хотите использовать на спортивной форме изображение самого древнего человека, бегущего на лыжах — любая фирма мира — заплатите деньги Карелии», — добавил Парфенчиков.

Примером защиты карельского культурного наследия губернатор назвал наименование «Карельская калитка», исключительное право на использование которого закреплено за одним из предприятий Карелии (калитка — национальное блюдо карел, открытые пирожки из ржаного теста с различными начинками, — прим. ред.).

Парфенчиков считает, что брендирование является «нормальной частью экономического процесса».

«Мы должны фиксировать то, что мы имеем, чтобы это не стали использовать другие <…> Это важно — защитить товар, чтобы это было карельское», — подчеркнул глава Карелии.