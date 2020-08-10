Минск, , 16:26 — REGNUM Президентские выборы в Белоруссии не отвечали минимальным демократическим стандартам. Об этом 10 августа заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что президентские выборы, прошедшие (в Белоруссии), не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо», — заявил Зайберт.

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«Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и фальсификациях на выборах выглядят правдоподобно», — сказал он.

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«В этой связи очень прискорбно, что Белоруссия не дала наблюдателям от ОБСЕ никакой возможности выполнять работу и наблюдать за этими выборами. (Не менее досадно), что белорусские наблюдатели за выборами столкнулись с препятствиями, выполняя свою работу», — цитирует «Интерфакс» заявление официального представителя правительства ФРГ.

Штеффен Зайберт считает, что Александр Лукашенко должен был «принять волю народа» и воздержаться от подавления протестов.

«Мы также осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов на улицах Минска и в других местах в стране. Мы осуждаем многочисленные аресты, не в последнюю очередь журналистов, местных и зарубежных корреспондентов и ограничение доступа в интернет», — заявил официальный представитель германского правительства.

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Зайберт сообщил также: «Теперь федеральное правительство призывает политическую власть страны к тому, чтобы права людей в Белоруссии на уровне свободы собраний, слова и информации были гарантированы».

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