Берлин, , 16:21 — REGNUM Угрозы США ввести санкции против германских компаний из-за участия в проекте «Северный поток — 2» обсудили главы внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и Германии Майк Помпео и Хайко Маас, сообщает 10 августа DPA.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Маас пояснил, что, говоря с американским коллегой об этой ситуации, он «выразил недоумение» Вашингтону.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тремя американскими сенаторами было инициировано внесение оператора порта Мукран (остров Рюген, Германия) в санкционный список компании Faehrhafen Sassnitz GmbH из-за «Северного потока — 2».

Порт провинился тем, что в нём стоит судно-трубоукладчик «Академик Черский», транспортирующий трубы для «Северного потока — 2».

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