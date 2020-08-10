Минск, , 16:17 — REGNUM Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, действующий президент республики Александр Лукашенко набирает на выборах главы государства 80,08% голосов избирателей.

Его основной соперник — домохозяйка Светлана Тихановская, по данным ЦИК Белоруссии, набирает 10,09% голосов.

Стоит отметить, что Тихановская сразу после завершения голосования объявила, что не признает результаты выборов, считает их сфальсифицированными и уверена, что большинство избирателей республики отдали голоса за нее.

В ночь на 10 августа во многих городах Белоруссии, в том числе и в Минске, вспыхнули стихийные акции протеста, участники которых не признали результаты выборов. Закончились они столкновениями с силовиками.