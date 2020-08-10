Киев, , 16:18 — REGNUM В Одессе будут активнее работать над эвакуацией затонувшего танкера Delfi, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщила 10 августа пресс-служба офиса президента Украины.

Танкер Delfi Od.dsns.gov.ua

«Президент поинтересовался ходом работ по подъёму танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна», — рассказал министр.

По его словам, власти Украины уже нашли кран, способный поднять затонувшее судно. В скором времени ожидается подписание договора с владельцем крана.

Криклий заверил президента Украины Владимира Зеленского, что работы по эвакуации танкера станут интенсивнее.

Напомним, корабль планируют поднять до средины сентября 2020 года. Сделать это позже не позволит погода, считают эксперты.

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