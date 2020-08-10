Ош, Киргизия, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал распоряжение об освобождении Узарбека Жылкыбаева от должности полномочного представителя правительства в Ошской области.

Отставка

Исполнять обязанности главы Ошской области будет первый заместитель полномочного представителя правительства в регионе Байыш Юсупов.

Отметим, что Жылкыбаев, занимавший пост губернатора в течение последних двух лет, объяснил свое решение уйти в отставку желанием принять участие в предстоящих парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил выборы депутатов республиканского парламента на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют представители 44 политических партий.