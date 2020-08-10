Москва, , 16:06 — REGNUM Многие из задержанных в Белоруссии российских журналистов запросили аккредитацию заранее по всем правилам, заявила 10 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, российское внешнеполитическое ведомство уделяет приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.

«Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем», — сказала Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании белорусскими силовиками в Минске журналистов телеканала «Дождь», прибывших в Белоруссию для освещения выборов президента страны. Позже их отпустили.

Кроме того, телеканал RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет.

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