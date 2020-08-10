Рим, , 15:59 — REGNUM Пятеро итальянских депутатов подавали официальные заявки и получили пособия в размере 600 евро, предназначенные для пострадавших от экономических последствий коронавируса, передает La Repubblica в понедельник, 10 августа.

Имена депутатов (как и названия партий, в которых они состоят) не названы. Лидеры всех парламентских партий уже выступили с осуждением пока неведомых коллег.

Глава МИД страны и один из лидеров входящего в правящую коалицию «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо заявил, что имена этих депутатов должны быть названы, после чего они должны попросить прощения перед согражданами и оставить свои посты.