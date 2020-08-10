Москва, , 15:07 — REGNUM Союз журналистов России (СЖР) потребовал немедленно освободить задержанных в Белоруссии российских журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР.

«Союз журналистов России выражает решительный протест по поводу задержаний наших коллег и требует немедленно освободить российских журналистов», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании белорусскими силовиками в Минске журналистов телеканала «Дождь», прибывших в Белоруссию для освещения выборов президента страны. Позже их отпустили.

Причиной задержания было названо отсутствие у сотрудников российского СМИ аккредитации. В свою очередь, руководство телеканала пояснило, что запрос на аккредитацию был отправлен в Белоруссию 15 июня, но остался без ответа.

Кроме того, телеканал RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет.

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