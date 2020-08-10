Минск, 10 августа 2020, 15:02 — REGNUM Сотрудники органов правопорядка в Белоруссии «мягко» подавили несанкционированные акции протеста, только один раз при этом применив резиновые пули. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.
«По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — говорится в сообщении журналистов агентства.
«Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция — молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии», — цитируют Лукашенко журналисты.
Также он указал, что с 33 избирательных комиссий члены властями были эвакуированы их члены, которые «четко и быстро» провели подсчет голосов, что стабилизировало ситуацию.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко рассказал, что страны Евросоюза на этот раз оказалась «кукловодом» белорусской оппозиции, планировавшей огорчить его в ходе президентской кампании.