Киев, , 14:59 — REGNUM В течение двух недель с момента объявления перемирия в Донбассе не было обстрелов из тяжёлых видов вооружения. Об этом заявил 10 августа глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, заявление которого обнародовала пресс-служба ведомства.

«В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня…, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжёлого вооружения и боевых потерь», — констатировал Данилов.

Он отметил, что в целом перемирие соблюдается, а единичные случаи его нарушения не носят системный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе визита на подконтрольную Украине часть Донбасса президент Украины Владимир Зеленский лично убедился в соблюдении перемирия сторонами гражданского конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский убедился в круглосуточном соблюдении перемирия в Донбассе