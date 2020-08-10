Нур-Султан, 10 августа 2020, 14:35 — REGNUM После регистрации 12 кандидатов в депутаты Сената Казахстана сняли свои кандидатуры, сообщили 10 августа в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
На заседании ЦИК обсуждался вопрос готовности ко дню голосования, которое пройдет 12 августа. Председатель комиссии Берик Имашев заявил, что предвыборная агитация кандидатов завершается 10 августа.
Отмечается, что в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов. В список выборщиков входят 3069 депутатов масихатов (местных представительных органов власти).
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов депутатов Сената республики.