Минск, , 14:33 — REGNUM Александр Лукашенко был готов пойти на крайние меры, чтобы не допустить штурма президентского дворца в ночь с 9 на 10 августа. Об этом он рассказал сегодня «президентскому пулу» пропагандистов во время поездки в Минскую область.

Кандидаты © ИА REGNUM

По словам бессменного белорусского лидера, он участвовал в спасении жизней членов объединённого штаба главного кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Вокруг неё сплотились также представители избирательных штабов незарегистрированных кандидатов в президенты — Мария Колесникова и Вероника Цепкало (9 августа вынуждена была бежать в Москву вслед за мужем).

«Но самое странное, что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят», — поведал Лукашенко.

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«Но мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем», — добавил белорусский лидер. По его словам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, некие «определенные люди, находясь за рубежом, кукловодят, получая за это большие деньги, а пацанье — участники несанкционированных акций — этого не понимает».

«Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — ОМОНовцам — они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Отметим, ни Тихановская, ни Цепкало или Колесникова не подтверждают правдивость заявления Лукашенко.

Также отметим, ранее он называл «кукловодами» неких мифических «российских олигархов». Заявления белорусского лидера до сих пор не подтверждены ни фактами, ни документами.

Также сегодня, 10 августа на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым белорусский лидер пожаловался на массовые акции протеста, заявив: «Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять».

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МВД Белоруссии сообщило, что в ночь с 9 по 10 августа протестные акции охватили 33 населенных пунктах постсоветской республики, задержано около 3 тысяч человек. Манифестанты были недовольны продолжением правления Александра Лукашенко — бессменного с 1994 года.