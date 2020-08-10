Киев, , 14:40 — REGNUM К обсуждению вопроса об урегулировании гражданского конфликта в Донбассе могут быть приглашены представители стран, входящих в «Большую семёрку» (G7). Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук 10 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, такой вариант возможен, если в Минском формате переговоры по Донбассу зайдут в тупик.

«Будем просить, чтобы к нам присоединились США, другие страны, входящие в G7… Мы будем думать о новой редакции документа, просить собраться и провести международную конференцию по этим вопросам», — рассказал Кравчук.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума по аналогии с документом о ядерном разоружении Украины, подписанным в 1994 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что при определённых условиях он может посетить ДНР и ЛНР и поговорить с «гражданским обществом» региона.

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