Киев, , 14:28 — REGNUM Режим прекращения огня в Донбассе до сих пор соблюдается, заявил 10 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Киевский силовик подчеркнул, что прошло две недели без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов отдельно напомнил, что многие ранее объявленные прекращения огня в Донбассе, которые насчитывали лишь несколько дней,.

«Сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными», — отметил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 6−7 августа подконтрольные Киеву участки линии разграничения в Донбассе посетил президент Владимир Зеленский и также заявил, что режим тишины соблюдается.