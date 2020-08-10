Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Хотя очень много внимания и уделяется необходимости обеспечить честность выборов президента США в этом году, мало кто думает о возможных катастрофических событиях, которые могут произойти между днем выборов 3 ноября 2020 года и Днём инаугурации 20 января 2021 года. В этом отношении, действительно, есть серьезные причины для беспокойства, однако к наиболее опасным из этих сценариев развития событий можно подготовиться, пишет Нилс Джилман в статье, вышедшей 6 августа в The American Interest.

В июне 2020 года группа ученых, в которую входил и автор, провела серию симуляций, темой которых стало моделирование возможных исходов нынешних выборов в США. Во время этих симуляций эксперты, играющие роль представителей различных политических сил, должны были предпринимать шаги для обеспечения своей победы в президентской гонке.

К ужасу всех участников оказалось, что конституционного кризиса, который был бы сопряжен с насилием на улицах и проблемами в передаче власти следующей администрации, можно избежать лишь в случае абсолютной победы бывшего вице-президента Джо Байдена. Тем не менее на основе этих симуляций удалось выявить ряд важных аспектов, которые стоит учитывать при подготовке к периоду после выборов.

Во-первых, Джилман призвал готовиться к «электоральному сезону», а не к «дню выборов». Дело в том, что США ждет беспрецедентное количество предварительных, заочных и пересылаемых по почте бюллетеней, подсчет большей части которых может занять несколько дней. Иными словами, результаты выборов будут известны лишь вечером 3 ноября.

Более того, во многих частях страны эти так называемые сверхурочные голоса непропорционально разойдутся в сторону демократов — процесс, именуемый «голубым сдвигом». Иными словами, вполне возможно, что в ночь выборов первенство окажется на стороне Трампа. Однако по мере подсчета голосов оно может улетучиться. Именно поэтому сам Трамп недавно заявил, что он хочет, чтобы результаты были объявлены в ночь выборов, то есть до того, как можно будет подсчитать запоздавшие голоса сторонников Демократической партии.

Этот затяжной период подсчета голосов открывает возможности для манипулирования процессом и создания сомнений и путаницы в результатах выборов. При проведении симуляций команда Трампа пыталась заявить, что поздние голоса были подделаны, а также иными способами стремилась не допустить их рассмотрения. Для ответа на эту угрозу демократам необходимо сформулировать систематическую медийную стратегию для подготовки общественности к перспективе продолжительного периода выборов, информирования ее о реальности «голубого сдвига» и развенчивания необоснованных заявлений о систематических фальсификациях на выборах.

Во-вторых, из-за самого устройства политической системы США тот или иной кандидат может оспорить результаты выборов. Для этого ему необходима поддержка его партии.

Для того чтобы события не начали развивать по этому сценарию, чреватому полномасштабным конституционным кризисом, американским властям на местах необходимо установить четкие стандарты проверки результатов голосования. В любом случае стремление оспорить одной стороной победу другой будет носить не юридический характер. Напротив, это будет информационная война, которая потребует мобилизации сторонников на улицах.

В-третьих, Трамп, как верховный главнокомандующий, обладающий огромными полномочиями, может посчитать необходимым использовать их для сохранения своей власти. Он может вывести на улицы американских городов армию, национальную гвардию и другие силовые ведомства. Такое развитие событий Джилман назвал наиболее опасным, поскольку, помимо отказа командования силовых ведомств от выполнения приказаний Трампа, четких методов борьбы с этим нет. Тем не менее он обращает внимание на то, что медийная стратегия могла бы подготовить патриотически настроенных глав ведомств к такой возможности.

В-четвертых, опасность исходит и от заинтересованных групп, которые, не желая признавать победу другой стороны, могут начать призывать к насилию. И в данном случае на СМИ лежит важная ответственность донесения до общественности точной информации и подготовки ее к возможности длительного периода подсчета голосов.

В-пятых, если результаты выборов всё же будут оспорены, автор призывает демократов не полагаться исключительно на юридические методы, а, напротив, пойти на активные политические меры и мобилизовать своих сторонников по всей стране. В таком случае, как показали симуляции, на их стороне окажется решающее преимущество.

Наконец, даже в случае признания поражения со стороны Трампа передача власти от его администрации следующей будет носить уникальный характер. Так, уходящий глава Белого дома может воспользоваться последними днями у власти для вливания федеральных средств в свои предприятия, для помилования целого ряда лиц, в том числе себя, и защиты от будущих юридических действий против себя. Кроме того, он может пойти на внешнеполитическую авантюру с целью отвлечь внимание от своих действий. И он может намеренно нарушить нормальные процедуры передачи власти, например, уничтожив файлы или предоставив только входящей администрации самый минимум информации.

На эти шаги может пойти по ряду причин. Прежде всего так у него будет рычаг давления на администрацию Байдена по вопросу своего ухода. Более того, своими разрушительными шагами Трамп сможет создать основу для будущей критики новых властей.

Напомним, после поражения Демократической партии на прошлых выборах в США уходящий президент Барак Обама в декабре 2016 ввел новые санкции против юридических и физических лиц России за мнимое вмешательство «русских хакеров» в выборы президента США, а также подписал указ года о высылке российских дипломатов из США. Кроме того, одновременно власти США запретили персоналу российского посольства пользоваться двумя комплексами зданий, в которых дипломаты и их семьи обычно встречали Новый год.

Тогда официальные лица России назвали эти действия уходящего Обамы попыткой окончательно испортить отношения с Россией и нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации Дональда Трампа.