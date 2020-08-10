Москва, , 14:32 — REGNUM Новый раунд консультаций России и США по вопросам стратегической стабильности состоится в период с 16 по 18 августа текущего года в Вене. Об этом 10 августа рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Консультации состоятся 16−18 августа в Вене», — приводит его слова ТАСС.

Кроме этого, известно, что в рамках данных консультаций представители двух сторон обсудят безопасность в космосе, военные доктрины, а также военные потенциалы, меры транспарентности и верификации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый раунд переговоров двух стран в таком формате был проведен 22 июня, а затем, в июле, состоялись новые консультации, которые проходили в Вене в течение четырех дней.