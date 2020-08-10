Бужумбура, , 14:21 — REGNUM Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе отверг призыв главы Руанды Поля Кагаме об урегулировании разногласий и восстановлении дипломатических отношений, назвав его «лицемерием». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В июле Кагаме призвал к «повороту» в длительно напряженных отношениях между Бурунди и Руандой и к тому, чтобы оба лидера наметили менее враждебный курс при Ндайишимийе.

«Мы не хотим иметь отношений со страной, которая использует злобу и лицемерие, утверждая, что хочет восстановить хорошие отношения с Бурунди, в то же время ставя колючки под наши ноги», — сказал Ндайишимийе в Бузони, недалеко от северной границы Бурунди с Руандой.

Он сообщил, что бурундийские беженцы в Руанде «находятся в заложниках», и обвинил правительство страны в укрывательстве тех, кто стоит за неудавшимся переворотом 2015 года, который погрузил Бурунди в хаос.

«Если они действительно хотят добра Бурунди, они должны экстрадировать этих преступников. Бурундийцы никогда не будут удовлетворены, пока виновные в кризисе 2015 года не будут наказаны», — сказал Ндайишимийе.

Напомним, что правительство Бурунди обвиняет правительство Руанды во вмешательстве в свои дела.

В свою очередь, власти Руанды также обвинили представителей руководства Бурунди в том, что они укрывают вооруженные повстанческие группировки, которые совершают трансграничные нападения на силы безопасности Руанды.

Кагаме, который находится у власти с 1994 года, в прошлом месяце признал давнюю напряженность в отношениях между восточноафриканскими странами.

«Возникли проблемы… но самое главное сейчас-искать решения, чтобы покончить с ними», — сказал Кагаме.

«Это та цель, которую мы хотим достичь с новыми лидерами Бурунди, и если президент Ндайишимийе и его соратники также выберут этот путь, мы готовы достичь соглашения с ними», — добавил он.

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