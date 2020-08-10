Брюссель, , 14:14 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти «соблюдать фундаментальные права».

Таким образом она прокомментировала произошедшие в республике протесты и задержания.

«Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе», — написала она в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.

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