Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Выплаты социальных пособий в Грузии незадолго до начала предвыборного периода в стране вызваны объективными обстоятельствами, и не имеют цели повысить рейтинг властей. Об этом 9 августа заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство Report.

«Подобную помощь мы оказываем уже несколько месяцев. Я не согласна с тем, что деньги, которые мы решили сегодня выдать детям, предназначена для избирательных целей», — сказала глава минэкономики журналистам.

Она добавила, что считает справедливым включение в программу социальных выплат «детского» пакета.

Напомним, первые социальные выплаты и субсидии правительство Грузии стало выплачивать населению в апреле в связи с экономическим кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. На прошлой неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что дополнительно по 200 лари (около $65) выплатят семьям, где есть дети до 17 лет.

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