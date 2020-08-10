Брюссель, , 14:09 — REGNUM Евросоюз призывает освободить всех задержанных в ходе беспорядков в ночь с 9 на 10 августа в Белоруссии. Об этом 10 августа сообщается в совместном официальном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

«Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью», — приводит ТАСС текст заявления.

Также в нем указывается, что ночь в Белоруссии после выборов «была запятнана диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих», и в результате этого, как утверждают власти ЕС, один человек погиб и множество получили ранения.

Кроме этого, в заявлении подчеркивается, что ЕС будет следить за ситуацией в Белоруссии и зависимости от ее развития строить свои отношения с республикой.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД Белоруссии сообщили, что информация о том, что в ходе несанкционированных акций протеста в Минске в ночь с 9 на 10 августа погиб один человек, не соответствует действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Белоруссии: МИД Польши отреагировал на обвинения Лукашенко