Москва, , 13:45 — REGNUM Властям Белоруссии следовало действовать более аккуратно и менее агрессивно, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 10 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox

«В таких историях, в таких сложных выборах всегда есть внешнее влияние. В действиях главного оппонента Лукашенко — Тихановской я не наблюдал явно выраженной сценарной линии. Кандидатом-то она стала случайно, в силу ареста ее мужа, — сказал Орлов. — Если же говорить о том, как складывается ситуация, то, с учетом ночных событий, [можно сказать, что] силовики в Белоруссии совершенно очевидно контролируют ситуацию и лояльны Лукашенко. Это главное и позволило удержать ситуацию. Оппозиция призвала к общенациональной забастовке».

Как пояснил Орлов, насколько можно судить, общенационального характера этот призыв не получил и граждане эту забастовку не поддержали.

«То, что происходит, это реакция на ход избирательной кампании. Если бы ход кампании был более аккуратным и менее агрессивным со стороны властей, то и той реакции, которую мы наблюдали ночью, не было бы. Победа Лукашенко очевидна, но каков ее реальный масштаб, трудно оценить», — подчеркнул Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что допускает бегство президента Белоруссии Александра Лукашенко из республики.

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