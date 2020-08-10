Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса. Об этом он заявил 10 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Кравчук рассказал, что с инициативой посетить Донбасс выступил участник украинской делегации ТКГ, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Он уточнил, что готов разговаривать не с властями ДНР и ЛНР, а неким «гражданским обществом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что не будет обсуждать на Минских переговорах вопросы, касающиеся суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что подобным образом вёл себя во время переговоров, закончившихся подписанием соглашения о распаде СССР.
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