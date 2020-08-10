Москва, , 13:38 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допускает бегство президента Белоруссии Александра Лукашенко из республики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

«Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем», — заявил Жириновский.

При этом, по его мнению, судьба Лукашенко во многом зависит от позиции России.

«Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать», — сказал парламентарий.

Вместе с тем лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Белоруссии. Он убежден, что белорусы сделали единственно правильный выбор, который позволит республике сберечь достигнутое и продолжить созидательное развитие на благо всего народа.

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