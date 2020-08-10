Варшава, , 13:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность «жестоким усмирением» демонстрантов в Белоруссии, сообщили 10 августа в пресс-службе польского МИД.

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

В ведомстве считают, что реакция сил правопорядка была чрезмерно острой. Применение силы против протестующих и аресты в Варшаве считают неприемлемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестными акциями в республике управляют из-за рубежа, в том числе из Польши.

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