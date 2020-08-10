Минск, , 13:27 — REGNUM В ночь с 9 по 10 августа в Белоруссии около избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах прошли состоялись несанкционированные властями акции протеста, по итогам которых задержано около 3 тысяч человек. Об этом 10 августа сообщило МВД республики.

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

Согласно официальному сообщению, наибольшее количество протестующих — около тысячи — задержано в Минске. Там ближе к полуночи в районе стелы «Минск — город-герой» протестующие «зажигали фаеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей».

Активностью отмечено протестное выступление в Пинске — там «группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции», сообщило министерство.

По данным белорусских правозащитников, в ходе протестных выступлений в ночь с 9 на 10 августа погиб как как минимум один оппозиционер и десятки получили различные ранения.

Напомним, при подавлении массовых выступлений противников дальнейшего правления Александра Лукашенко применялись светошумовые гранаты, водомёты, резиновые пули и другие спецсредства, а также спецтехника.

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