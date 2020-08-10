Минск, , 13:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозицией в стране управляют из-за рубежа. Об этом глава государства заявил журналистам 10 августа.

«В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки», — сказал белорусский лидер.

Он также считает, что некоторые демонстранты приехали с Украины и из России. «Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал созвать чрезвычайный саммит Евросоюза в связи с событиями в Белоруссии.

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