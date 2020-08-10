Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Во время выборов в парламент Грузии в Дидубе-Чугуретском мажоритарном округе в Тбилиси, где от правящей партии «Грузинская мечта» выдвинул свою кандидатуру вице-спикер парламента страны Гия Вольский, ему будет противостоять лидер партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе. Об этом 10 августа сам оппозиционный политик рассказал журналистам, сообщает «Общественное телевидение».

Лидер «Гирчи» объявил, что будет баллотироваться в депутаты в Дидубе-Чугуретском мажоритарном округе. В правящей партии кандидата по этому округу объявили ранее.

«Моим соперником будет Гия Вольский из «Мечты». Я пригласил его в любое время встретиться в эфире и поговорить о проблемах страны», — сказал Джапаридзе.

Он также выразил надежду, что Вольский не будет использовать административный ресурс правящей партии.

Напомним, выборы в Грузии назначены на 31 октября. Стоит отметить, что «Гирчи» не является парламентской партией. Она известна тем, что через суд добилась послаблений в законах, запрещающих употребление наркотиков.

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