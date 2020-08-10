Киев, , 13:19 — REGNUM В МИД Украины отсутствует информация о гражданах страны, задержанных и пострадавших во время акций протеста в Минске. Об этом 10 августа сообщили в ведомстве в ответ на обращение журналистов информационного агентства «Укринформ».

"По состоянию на данный момент обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины в посольство Украины в Белоруссии не поступало», — сказано в ответе.

В МИД Украины отметили, что украинские дипломаты выясняют возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, якобы в Минске от рук силовиков пострадал гражданин Украины, фотограф информационного агентства Associated Press Мстислав Чернов.

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