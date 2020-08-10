Москва, , 13:07 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Белоруссии.

«От имени КПРФ и широкого фронта народно-патриотических сил России выражаю самые искренние поздравления Александру Григорьевичу Лукашенко с убедительной победой на выборах президента Белоруссии», — заявил Зюганов.

Несмотря на все провокации, белорусский народ выстоял и проявил свойственный ему здравый смысл, отметил парламентарий.

Он убежден, что белорусы сделали единственно правильный выбор, который позволит республике сберечь достигнутое и продолжить созидательное развитие на благо всего народа.

«Убеждён, что без тесной дружбы России, Белоруссии и Украины, у нас нет будущего. Мы должны сделать все, чтобы укреплять наши отношения на союзнической основе!» — заявил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержали 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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