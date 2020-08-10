Минск, , 13:06 — REGNUM Александр Лукашенко поручил ориентироваться на $632 за 1 кв. м при возведении жилья в Минске — именно во столько обошёлся квадратный метр в Минской области. Своё заявление он сделал 10 августа во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в Пуховичском районе столичного региона.

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Ему рассказали о поставках зерна от белорусских производителей на предприятия БНБК.

Корпорация будет ежегодно изготавливать товарную продукцию на $650 млн и получать $300−350 млн чистой прибыли. В проекте после полного запуска будет занято около 2,1 тыс. человек. Средняя зарплата работников БНБК сейчас достигает 1 тыс. белорусских рублей ($400).

Напомним, руководство БНБК представлено окружением осужденного в Киргизии экс-президента Курманбека Бакиева, отставными белорусскими чиновниками и их детьми. На реализацию проекта привлечены средства семьи Бакиевых, а также китайские кредиты под гарантии правительства Белоруссии.

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Относительно высокий уровень средней зарплаты в БНБК до полного запуска производства обусловлен большими выплатами менеджерам. Сбыт продукции белорусской корпорации планируется в Белоруссии и России.

Александр Лукашенко искусственно сдерживает строительство жилья в Минске, надеясь, что высокая стоимость покупки и аренды жилья позволит ограничить миграцию. Сейчас стоимость квадратного метра жилья в Минске составляет около $1400, что эквивалентно двум «средним» зарплатам или трём «обычным» зарплатам.

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