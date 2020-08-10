Грозный, , 13:09 — REGNUM Свои поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко с победой на нынешних выборах президента республики направил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее сообщение размещено 10 августа в Telegram-канале российского политика.

«Дорогие друзья! Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах Президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80 процентов избирателей!», — написал в своем сообщении глава Чечни.

Также он напомнил, что нынешний белорусский президент является крепким хозяйственником и талантливым политиком, задавшим устойчивый курс развития страны и сможет, как считает Кадыров, оправдать доверие народа Белоруссии в очередной раз.

Кроме этого, глава Чечни указал, что Лукашенко является большим другом, как чеченского народа, так и всей России в целом.

«Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Белоруссии!», — заключил в своем сообщении Кадыров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что явка на нынешних выборах президента Белоруссии была рекордной, и она может стать ещё выше после подведения окончательных результатов.